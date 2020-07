E' morta Oliva De Havilland, in Via col Vento fu Melania. Aveva 104 anni: vita, carriera e amori

26 luglio 2020 a

Aveva 104 anni ed era l'ultima superstite del cast di Via col Vento, che ha segnato la storia del cinema. Nel film era Melania, co-protagonista con Rossella O’Hara che invece fu interpretata da Vivien Leigh. E' l'attrice Oliva De Havilland che si è spenta a Parigi. In Francia si era trasferita intorno alla metà degli anni Cinquanta, non sentendosi sufficiente amata da Hollywood. Era nata il primo luglio del 1916 a Tokyo, ma si era poi trasferita a Los Angeles con la madre, che aveva divorziato, Ad una vita professionale particolarmente ricca, in cui ha vinto anche due Oscar, se ne è aggiunta una privata ugualmente intensa. Dopo flirt e relazioni, matrimonio nel 1946 con lo scrittore Marcus Goodrich, divorzio nel 1953 dopo la nascita (1949) del figlio Benjamin, divenuto matematico e morto nel 1991. Nel 1955 il secondo matrimonio con il giornalista francese Pierre Galante. L'anno successivo la nascita della figlia Gisèle. Nel 1979 nuovo divorzio. Era la più anziana vincitrice di un oscar in vita e nel 2017, in occasione del 101esimo compleanno, le era stata conferita l'onorificenza di Dama dell'Impero Britannico. Nell'infinito elenco dei film in cui ha lvorato, oltre a Via col Vento, La porta d'oro, A ciascuno il suo destino, La fosse dei serpenti, L'ereditiera e tanti tanti altri.