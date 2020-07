Stasera in tv 26 luglio, in seconda serata su La7 Che Guevara, storia e leggenda. Atlantide files

26 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 26 luglio, su La7 in seconda serata, a partire dalle ore 23.45, è in programma Atlantide files. Andrea Purgatori propone i grandi documentari. Oggi è la volta di Che Guevara, storia e leggenda. Naturalmente il documentario è dedicato a Ernesto Guevara. Dopo la rivoluzione cubana diventò un vero e proprio punto di riferimento ed ebbe un ruolo fondamentale nel governo. Il Che era secondo soltanto a Fidel Castro. Guevara decise poi di lasciare Cuba, convinto di poter scatenare rivoluzioni popolari anche in altri Paesi. Il documentario racconta alcuni aspetti di Che Guevara, cercando di far luce sulle leggende e sulla reale vita del rivoluzionario.