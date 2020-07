4 Ristoranti Alessandro Borghese, arrivano le nuove puntate. Le novità causa Covid

26 luglio 2020 a

Torna Alessandro Borghese con 4 Ristoranti. E' Sky ad annunciare nuovi episodi del fortunato e seguito programma condotto da Borghese. In Italia ormai è diventato un vero e proprio cult e anche le repliche sono sempre guardate da tanti telespettatori. Ora si lavora alle puntate in epoca Covid e Sky spiega che Borghese sarà solo sul van, i piatti non verranno condivisi e ogni commensale avrà un assaggio di quelli altrui. Dunque si finirà anche con il mangiare di più. Sky annuncia che saranno sfide molto rock'n'roll e dà appuntamento "prossimamente", senza specificare la data. Nel programma quattro ristoratori si sfidano tra loro, votando l'un l'altro i piatti delle cene consumate nei rispettivi locali.