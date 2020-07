Stasera in tv 26 luglio su Rete 4, Freedom oltre il confine: alla scoperta del mondo con Roberto Giacobbo

26 luglio 2020 a

Stasera in tv 26 luglio, su Rete 4 è in programma la quinta puntata di Freedom oltre il confine, la trasmissione di approfondimento e di divulgazione condotta da Roberto Giacobbo. Mediaset sta riproponendo il meglio delle stagioni 2018 e 2019. Questa sera Giacobbo si concentrerà in particolare sull'Obelisco incompiuto di Assuan, in Egitto; sulla conca del Fucino in Abruzzo; su Om Seti II d'Egitto; e sul’Altare della Patria di Roma. Ancora una volta è l'occasione per conoscere meglio luoghi e storie attraverso la televisione. Le repliche andranno avanti sino al 16 agosto per otto puntate complessive.