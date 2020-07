Stasera in tv 26 luglio, su Italia 1 c'è il film Tutti pazzi per l'oro: cast e trama

26 luglio 2020 a

a

a

E' Tutti pazzi per l'oro il film in programma stasera in tv 26 luglio su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Genere avventura, realizzato nel 2008 per la regia di Andy Tennant. Il cast è composto da Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone. E' la storia di Ben Finnegan che ha un'idea fissa: ritrovare il tesoro della regina perduto in mare nel 1715. E' talmente ossessionato che riesce persino a mandare a rotoli il proprio matrimonio. Quando tutto sembra ormai perduto, un importante indizio lo rimette sulle tracce di quella che sarebbe una scoperta clamorosa.