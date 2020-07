Stasera in tv 26 luglio, su Canale 5 il film Lion la strada verso casa. La trama

26 luglio 2020 a

a

a

Lion - La strada verso casa è il titolo del film in programma stasera in tv, 26 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di genere drammatico realizzata nel 2016 tra Australia, Usa e Regno Unito. La regia è di Garth Davis. Del cast fanno parte Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel, Saroo Brierley. Un bimbo di cinque anni dopo un viaggio in treno si ritrova da solo nella caotica Calcutta. Cerca di sopravvivere e finisce per essere adottato da una coppia australiana. Un incontro casuale lo spinge a cercare la sua famiglia originaria e si imbarca nella più incredibile avventura della sua vita.