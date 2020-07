Stasera in tv 26 luglio, su Rai 4 il film horror Drowning Ghost - Oscure presenze. La trama

26 luglio 2020 a

Drowning Ghost - Oscure presenze è il titolo del film in programma stasera in tv, 26 luglio, su Rai 4. Genere horror, realizzato nel 2004 in Svezia per la regia di Mikael Hafstrom. Nel cast come attori principali figurano Rebecka Hemse, Jesper Salen, Jenny Ulving, Peter Eggers. La trama. Alcuni studenti scompaiono misteriosamente nel corso di una notte molto particolare: si celebra, infatti, il centenario di un terribile fatto di cronaca. Sarà una loro amica a cercare di far luce sulla leggenda che aleggia sui fatti accaduti all'Hellestads College. Ci riuscirà oppure anche lei è attesa da un destino molto particolare?