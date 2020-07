Stasera in tv 26 luglio, su Rai 2 la serie Fbi. Anticipazioni e trama degli episodi

26 luglio 2020 a

E' la serie Fbi protagonista stasera in tv, 26 luglio, in replica su Rai 2. A partire dalle ore 22 sono in programma due episodi della seconda stagione. Il primo è intitolato Invisibile, mentre il secondo Il killer Alpha. In Invisibile la figlia di una coppia benestante viene rapita. Lo scopo è quello di ottenere la fama sul web. Ma Bell e Zidan scoprono che i piani del rapitore sono molto più pesanti nella speranza di non essere mai dimenticato. Nel secondo episodio, invece, Bell, Zidan e Mosier danno la caccia ad un serial killer che uccide e lascia segni spettrali. Il sindaco, però, vuole limitare le indagini per prevenire perdite economiche.