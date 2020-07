Stasera in tv 26 luglio, su Rai 1 Non dirlo al mio capo: due episodi. Anticipazioni e trama

26 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 luglio, su Rai 1 torna la serie Non dirlo al mio capo, alla seconda stagione. Nel cast Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini, Sara Zanier, Antonio Gerardi, Gianmarco Saurino, Aurora Ruffino, lago Garcia, Christian Monaldi, Lodovica Coscione. Inizio alle 21.25. Due gli episodi in programmazione. Nel primo intitolato Di chi è la colpa, Nina scopre che la donna con cui è stato Enrico è Lisa e vuole vendicarsi. Massimo è alle prese con il suo primo caso, ma deve lavorare con Cassandra, l'assistente di Nina. Perla vuole ostacolare il marito Rocco, agli arresti domiciliari. Il secondo episodio di stasera in tv si intitola Genitori e figli. Il cambio di atteggiamento di Enrico confonde Lisa: lui all'improvviso la tratta con grande gentilezza. Agguerrita competizione tra Massimo e Cassandra, mentre Mia è gelosa del rapporto nato tra Aurora e Romeo.