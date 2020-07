Stasera in tv 25 luglio su Cielo il film Belle Epoque con Penelope Cruz: la trama

25 luglio 2020 a

Stasera in tv 25 luglio su Cielo il film Belle Epoque, inizio alle ore 21.15. Genere grottesco, lavorazione nel 1992 in Spagna per la regia di Fernando Trueba. Nel cast oltre alla splendida Penelope Cruz, ci sono anche Miriam Diaz-Aroca, Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez. La storia è ambientata nella Spagna del 1931. Fernando diserta dall'esercito, viene accolto dal pittore Manolo che vive da solo e i due diventano amici. Quando le quattro figlie vanno a passare le vacanze dall'artista, Fernando ha l'autorizzazione ad avere avventure amorose con tutte per poi sposarne una. Di certo non mancano episodi piccanti ed effettivamente grotteschi.