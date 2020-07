Stasera in tv 25 luglio, su Iris c'è Cellular con Kim Basinger. La trama del film

25 luglio 2020 a

E' Cellular il film della prima serata di Iris, stasera in tv 25 luglio. Inizio previsto alle ore 21 per il thriller. La regia è di David R. Ellis e del cast fanno parte Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Jessica Biel. La trama della pellicola: una donna viene rapita e rinchiusa in un solaio. La donna è brava, però, a rimettere insieme i componenti di un cellulare rotto ed a fare una chiamata a caso. A rispondere è Ryan. Il ragazzo all'inizio crede che si tratti di uno scherzo, ma poi si convince che non è così e chiama la polizia.