Film in tv stasera 25 luglio su Rai Movie: c'è Moonlight tre storie una vita. La trama

Il film in programma stasera in tv, 25 luglio, su Rai Movie è Moonlight - Tre storie di una vita. Inizio alle ore 21.10. E' una splendida pellicola drammatica del 2016, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Barry Jenkins. Tre Oscar e Golden Globe 2017 come miglior film. La trama: è la storia dura, cruda e commovente di Chiron, afroamericano e omosessuale, che subisce una lunga serie di soprusi ma è anche autore di orgogliosi atti di ribellione per affermare la propria identità e non lasciarsi schiacciare. Del cast fanno parte Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monae, Ashton Sanders.