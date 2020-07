Film stasera in tv 25 luglio su La7 in seconda serata: The Truman Show. La trama

25 luglio 2020 a

Dopo il bel film Risvegli in prima serata, anche la pellicola seguente è molto particolare nella serata di La7. Stasera in tv 25 luglio, dalle ore 23.30, infatti, è in programma The Truman Show, la commedia americana del 1998 con la regia di Peter Weir. Gli attori principali sono Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone. La trama: Truman è a sua insaputa il protagonista della soap opera più lunga e seguita della storia della televisione. La città dove abita in realtà altro non è che un gigantesco teatro. Amici e parenti sono attori pagati che recitano la loro parte. Solo il protagonista non sa nulla. Ma improvvisamente inizia a sospettare qualcosa.