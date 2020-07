25 luglio 2020 a

Stasera in tv 25 luglio su Rete 4 torna la serie Una Vita. Due gli episodi in programma della telenovela spagnola in onda in Italia dal 2015 che racconta le storie di alcune domestiche e delle rispettive famiglie per le quali lavorano. Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quando lui la riporta a casa, rimasti soli, i due si baciano. Intanto Antonito riesce a evitare il servizio militare grazie alla messinscena di Carmen e Ramon. Quest'ultimo si trasferisce a casa di Antonito e Lolita. Come sempre la visione è consigliata con la presenza di un adulto.