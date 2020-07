Stasera in tv 25 luglio, su Italia 1 il film I Goonies: la trama

25 luglio 2020 a

Si intitola I Goonies il film in programma stasera in tv, 25 luglio, su Italia 1. Inizio previsto alle ore 21.30. E' una pellicola di avventura realizzata negli Stati Uniti nel 1985. La regia è di Richard Donner e del cast fanno parte Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey. La trama: alcuni potenti stanno acquistando tutte le case del quartiere di Goon Docks. Ovviamente l'obiettivo è una speculazione. I ragazzi della zona, i Goonies, cercano di opporsi e dopo aver trovato una vecchia mappa in una soffitta, lo fanno con la ricerca di un antico tesoro.