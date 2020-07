Stasera in tv 25 luglio, su Rai 3 Per un pungo di dollari. Grande classico spaghetti western con Clint Eastwood

25 luglio 2020 a

Un grande classico stasera in tv, 25 luglio, su Rai 3. Alle ore 21.25, infatti, è in programmazione il film Per un pugno di dollari. Western del 1964, vede alla regia lo stratosferico Sergio Leone. Girato tra Italia, Spagna e Germania con un cast d'eccezione: Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch, Josef Egger, Wolfgang Luschky. E' la storia del pistolero che si ritrova in mezzo alla guerra tra le famiglie Rojo e Morales che si combattono per il controllo del contrabbando. Lui cerca di causare lo scontro finale. Scoperto e torturato, sarà spietato nella sua vendetta. Per Clint Eastwood è la fase iniziare di una straordinaria carriera.