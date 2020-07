Stasera in tv 25 luglio, su Rai 2 il film Assediati in casa: la trama

25 luglio 2020 a

E' Assediati in casa il film in programma stasera in tv, 25 luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.05. Si tratta di un thriller realizzato nel 2016 negli Stati Uniti per la regia di David Tennant. Del cast fanno parte Natasha Henstridge, Jason Patric, Scott Adkins. La trama: tre esperti ladri prendono di mira la coppia composta dalla ricca Chloe e dal figliastro che diventano quindi letteralmente prigionieri all'interno della loro isolata residenza. Hanno un solo aiuto: un contatto con uno specialista di sistemi di sicurezza che cerca di spiegare loro come e cosa possono fare per resistere all'assalto della banda.