Stasera in tv 25 luglio, su Rai 1 Una storia da cantare: omaggio a Fabrizio De Andrè

La grande musica italiana torna protagonista (in replica) su Rai 1. Stasera in tv, 25 luglio, a partire dalle 21.25 torna "Una storia da cantare". La prima di cinque puntate dedicate ad altrettanti artisti fondamentali per la musica italiana. Si comincia con Frabrizio De André, poi sarà la volta di Adriano Celentano, Lucio Battisti, Lucio Dalla e infine Mina. Il ruolo di narratore è interpretato da Enrico Ruggeri che con Bianca Guaccero ricostruisce canzoni, episodi, curiosità. Non mancano filmati e testimonianze. Nella puntata di stasera Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, Pfm, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci e Anastasio.