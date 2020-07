Samanta Togni: "Troppi depravati tra i miei follower". Il marito: "Rispetto per mia moglie"

25 luglio 2020 a

"Portate maggiore rispetto per mia moglie". Firmato Mario Russo che è il marito di Samanta Togni, già regina di Ballando con le stelle, prossima conduttrice de I fatti vostri a fianco di Giancarlo Magalli. Ma cosa è successo? Su alcune foto particolarmente sensuali della showgirl non sono mancati commenti volgari e idioti. Samanta reagisce pubblicando un video sul suo profilo Instagram.

Accompagna il brevissimo filmato con un post molto polemico: "Partiamo dal fatto che non pensavo di avere tanti maschi depravati tra i miei follower, e di questo me ne rattristo,... detto ciò ... ringrazio e saluto tutte le persone per bene ( la maggior parte per fortuna) che popolano questo pittoresco mondo di Instagram! Ps. Gli uomini si distinguono dai maschi... perché hanno un nobile cervello che (spesso) usano".

Tra i commenti arriva subito quello del marito: "Appartengo alla categoria degli uomini e quando lo ritengo opportuno so anche essere maschio. Il problema di molti ‘uomini’ è proprio legato al buon senso ed a quella capacità di capire non solo quando è il momento opportuno per fare i maschi, ma soprattutto verso chi indirizzare le proprie pulsioni sessuali. Trovo inoltre molto desolante vedere che molti di questi maschietti sono anche sposati o fidanzati. Educazione e rispetto anche nel commentare... sempre e comunque e più rispetto per mia moglie per cortesia".