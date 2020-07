Taylor Mega scatenata, vuole sesso e odio dal suo fidanzato

25 luglio 2020 a

Taylor Mega questa volta non ci va per niente leggera. Sul suo profilo Instagram pubblica la foto di un bacio appassionato con il suo fidanzato, Tony Effe. Ma è soprattutto il post a far discutere. La modella e influencer, infatti, sceglie parole di fuoco. Kiss me like you love me, fuck me like you hate me: baciami come mi ami, sco***i come mi odi, scrive nella frase che accompagna l'immagine. Ovviamente non manca qualche polemica, ma i suoi follower dimostrano di gradire, visto che premiano la foto con oltre 300 mila like e una lunga serie di commenti lusinghieri e cuoricini.