Stasera in tv 24 luglio su La7 in seconda serata il film E' Nomad the warrior 

E' Nomad The warrior il film in programmazione stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su La7 a partire dalle ore 23.25. Genere storico, realizzato nel 2005 in Kazakistan per la regia di Sergey Bodrow e IvanPasser, racconta la storia di un giovane guerriero che cerca di riunire le tribù nomadi sotto una sola bandiera. In lotta tra loro, infatti, stanno distruggendo il paese. Tenta l'impresa, ma non prima di aver superato prove che mettono a repentaglio la sua stessa vita. Nel cast Kuno Becker e J. Scott Lee. Nel 2007 il film è stato candidato per la migliore colonna sonora originale al Golden Globe.