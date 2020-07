Stasera in tv 24 luglio, su Iris in seconda serata il film Vidocq con Gerard Depardieu: la trama

24 luglio 2020 a

a

a

E' Vidocq il film in programma stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su Iris a partire dalle ore 23.17. Si tratta di un thriller realizzato in Francia nel 2001. La regia è di Pitof e del cast fanno parte Gerard Depardieu, Guillaume Canet, André Dussollier, Ines Sastre. Il film è ambientato nel 1830 nel cuore della meravigliosa città di Parigi, il detective Vidocq scompare proprio mentre sta dando la caccia ad un pericoloso assassino che viene chiamato l'Alchimista. E' il suo giovane biografo, Etienne Boisset, a decidere di indagare sul caso per cercare di scoprire la verità e cosa è accaduto al detective.