Stasera in tv 24 luglio, su Rai Movie in seconda serata L'albero degli zoccoli. La trama

Stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su Rai Movie a partire dalle 00.10 (quindi ufficialmente palinsesto del 25) il film L'albero degli zoccoli. Genere drammatico, realizzato nel 1978, regia di Ermanno Olmi. Tra gli attori Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, Antonio Ferrari. La pellicola è ambientata tra l'autunno del 1897 e l'estate dell'anno seguente. Quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca e sono legate da un profondo legame. Condividono sia i momenti positivi che le tragedie, i fatti di tutti i giorni e gli eventi straordinari di un'epoca estremamente complessa sotto tutti i punti di vista.