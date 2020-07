Stasera in tv, 24 luglio, su Canale5 il film "Inga Lindstrom - Una sposa in fuga"

24 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 24 luglio, su Canale5 va in onda - prima assoluta - il film "Inga Lindstrom - Una sposa in fuga" (ore 21,20). Pellicola tedesca drammatica del 2018, regia di Kiefersauer. nel cast ci sono Barbara Prakopenka, Felix Everding.

Stasera in tv, 24 luglio, su Rai3 va in onda "La Grande Storia" sulle verità nascoste di Hitler

La trama: Emma e Paul stanno per convolare a nozze. E' tutto pronto per la cerimonia sulla riva del canale di Gota, quando, in un momento di panico, Emma si da' alla fuga. Le famiglie degli sposi avviano le ricerche della ragazza, stabilendosi nel frattempo in un hotel sperduto in mezzo alla campagna e temporaneamente vuoto. Emma raggiunge Stoccolma dove conosce Moritz, l'addetto al catering del suo matrimonio, che la convince a partire per un viaggio avventuroso senza una meta precisa. All'hotel intanto si sviluppano e intrecciano le storie d'amore dei vari personaggi: la vita coniugale di Kirsten e Melker, i genitori di Paul; la relazione clandestina di Maren, la sorella di Emma, e Victor, il fratello di Paul; e il triangolo amoroso tra Per, Frida (i genitori di Emma) e Hans (il gestore dell'hotel), con il quale Frida aveva avuto una breve storia di passione in gioventu' l'estate prima di sposarsi e che si scoprira' essere il padre biologico di Emma.