Stasera in tv, 24 luglio, su Rai3 va in onda "La Grande Storia" sulle verità nascoste di Hitler

Stasera in tv, 24 luglio, su Rai3 va in onda "La Grande Storia - Verità nascoste" (ore 21,20).

Con il racconto in studio di Paolo Mieli, si parte dalle decine di lager costruiti nel cuore dell’Europa per il programma di sterminio di Hitler di cui nessuno doveva sapere e dei quali, ancora oggi, non conosciamo tutta la verità. Un’imponente macchina organizzativa gestiva non solo il genocidio, ma anche l’occultamento delle prove. Arrivando perfino a creare un campo-vetrina, u n set permanente per la propaganda nazista. Dove le cineprese potevano riprendere negozi, giardini, un teatro. Dove poteva entrare perfino la Croce Rossa Internazionale.