Stasera in tv 24 luglio, il film Malena con la splendida Monica Bellucci in seconda serata su Rete 4

24 luglio 2020 a

a

a

E' Malena il film in programma stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 23.34. Drammatica sentimentale del 2000, realizzata tra Italia e Usa per la regia di Giuseppe Tornatore, la pellicola ha un cast di livello: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Gaetano Aronica, Angelo Pellegrino, Paola Pace, Gabriella Di Luzio, Matilde Piana. E' la storia di una giovane donna di un paesino della Sicilia. Siamo negli anni Quaranta e suo marito è partito per la guerra. Malena è molto bella e finisce al centro dei pettegolezzi. L'adolescente Renato la spia tutti i giorni e sogna di avere con lei incontri amorosi. Una volta diventata vedova e a processo per un presunto adulterio, finisce con il prostituirsi.