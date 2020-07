Stasera in tv 24 luglio, su Italila 1 in seconda serata il film Zack & Miri - Amore a... primo sesso. La trama

24 luglio 2020 a

Zack & Miri - Amore a... primo sesso è il titolo del film in programma stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su Italia 1 a partire dalle ore 23.49. Si tratta di una commedia realizzata negli Stati Uniti nel 2008. La regia è di Kevin Smith. Nel cast figurano Elizabeth Banks, Seth Rogen, Craig Robinson, Gerry Bednob. Il film racconta la storia di Zack e Miri, due amici di vecchia data. Sono sommersi dai debiti e decidono di risolverli realizzando un film porno. Ma è al momento delle riprese che si rendono conto che il loro rapporto è più di una amicizia.