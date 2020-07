Stasera in tv 24 luglio, in seconda serata su Canale 5 la serie Manifest: la trama

24 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 24 luglio, in seconda serata su Canale 5 il decimo episodio della seconda stagione della serie Manifest. E' la fiction statunitense che racconta il misterioso volo scomparso per cinque anni e improvvisamente riapparso senza che i passeggeri siano invecchiati. Come se non avessero accusato il trascorrere del tempo. Una volta rientrati, la loro vita viene tormentata dalle chiamate, che si manifestano attraverso una voce che di fatto dà degli ordini. Questa volta con un'operazione tanto coraggiosa quanto rischiosa, è Jared il protagonista: riesce a smascherare il gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell'828 e a salvare Zeke. L'episodio si intitola Cambio di rotta.