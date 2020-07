Stasera in tv 24 luglio, Alberto Angela su Rai 1 in seconda serata con Passaggio a Nord Ovest

24 luglio 2020 a

Stasera in tv, 24 luglio, su Rai 1 in seconda serata torna l'appuntamento con Alberto Angela e il suo programma di approfondimento Passaggio a Nord Ovest. A partire dalla mezzanotte ancora una volta Angela accompagnerà i telespettatori alla scoperta di popoli e luoghi lontani, civiltà dimenticate che però hanno lasciato il segno sulla storia e sullo sviluppo dell'uomo oppure sul successo di Paesi e di territori. Con una guida d'eccezione i telespettatori della rete ammiraglia della Rai hanno la possibilità di conoscere tradizioni ed abitudini di etnie che rischiano di scomparire definitivamente ma anche di popoli che ogni giorno superano i loro limiti per sopravvivere.