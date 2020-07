Achille Lauro, nuovo album e singolo: "Sweet Dreams". E fioccano le polemiche I Video

24 luglio 2020 a

Nuovo singolo, nuovo album e nuove polemiche. Achille Lauro sa come far parlare di se tra musica e rappresentazioni. Il nuovo album è intitolato "1990" (anno di nascita dell'artista che l'11 luglio scorso ha compiuto 30 anni), il singolo lanciato a mezzanotte è "Sweet Dreams" (in collaborazione con Annalisa). Questo pezzo segue altri tre singoli di grande successo (“Me ne frego” presentato al Festival di Sanremo, “16 marzo” e “Bam Bam Twist“).

A far discutere è invece il poster con cui Achille Lauro avrebbe dovuto pubblicizzare il suo nuovo album. Si tratta di un’immagine dell’artista in versione "giocattolo" che lo ritrae crocifisso e con stivali in lattex. Nonostante il maxi cartellone non sia stato esposto, Achille Lauro ha postato la foto sui social suscitando critiche ma anche (commenti di approvazione).