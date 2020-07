Temptation Island, Annamaria durissima: "Antonio solo sesso, il testosterone ti ha oltrepassato". E' finita?

24 luglio 2020 a

"Antonio tieni il testosterone sino a qua. Ti ha oltrepassato il testosterone. Antonio sesso, solo sesso". A Temptation Island momenti di massima tensione durante il falò di confronto tra Annamaria Laino e Antonio Martello. Lei lo attacca frontalmente e senza peli sulla lingua per il suo rapporto con la single Ilaria. Il confronto inizia in maniera durissima: "Hai fatto il porco per due settimane e ti sei innamorato in dieci giorni". La discussione è accesa, lui cerca di giustificarsi, ma la puntata termina prima di capire se il rapporto tra i due è definitivamente chiuso, come sembrerebbe, oppure destinato ad una clamorosa pace. Tutto rimandato alla puntata di martedì 28 luglio. Il video della lite.