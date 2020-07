Patty Pravo, una vita di successi: le canzoni principali e gli autori che hanno scritto per lei | Video

23 luglio 2020 a

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è nata a Venezia il 9 aprile 1948. Ha da poco compiuto 72 anni. A giusta ragione è considerata una delle donne più importanti della storia della musica italiana. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima. Il primo brano è stato subito un successo: Ragazzo Triste, era il 1966. Da quel momento in poi Patty ha collezionato una infinita serie di successi e collaborato con i principali nomi del panorama musicale del Paese. Per lei hanno scritto Lucio Battisti, Paolo Conte, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Gino Paoli, Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante e ancora Dalla, Fossati, Lauzi, Venditti, Battiato. La lista contiene tanti altri nomi. E' passata da un genere all'altro, praticamente interpretandoli tutti.

Elencare i principali successi non è cosa semplice: Ragazzo Triste, La bambola, Pazza Idea, E dimmi che non vuoi morire, Qui e là, Non andare via, Tutt'al più, Pensiero stupendo, Una donna da sognare, Una mattina d'estate, La luna. L'elenco potrebbe contenere tanti e tanti altri brani. In arte Patty Pravo è il programma di approfondimento che le ha dedicato Rai 3 il 23 luglio 2020.