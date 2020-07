Patty Pravo, il clamoroso successo di Pazza Idea | Video

23 luglio 2020 a

In arte Patty Pravo è la trasmissione di approfondimento di stasera in tv, 23 luglio, su Rai 3. Nicoletta Strambelli, la Diva, è una delle cantanti più amate della storia della musica leggera italiana. Sono decine le canzoni che hanno segnato non solo la splendida carriera dell'artista veneziana, ma attimi particolare della vita di tanti italiani.

Alcuni sono brani che per certi versi hanno anche fatto scandalo. Come ad esempio Pazza Idea, 45 giri pubblicato nell'estate del 1973 che ebbe un clamoroso successo. Ancora oggi quando Patty Pravo canta il pezzo durante i suoi concerti, viene letteralmente osannata dal suo pubblico.