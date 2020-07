Film stasera in tv 23 luglio, su Cielo c'è El Gringo: la trama e il cast

23 luglio 2020 a

E' El Gringo il film in programma stasera in tv, 23 luglio, sull'emittente Cielo. Si tratta di una pellicola di azione girata negli Stati Uniti nel 2012. La regia è a cura di Eduardo Rodriguez e gli attori principali del film sono Scott Adkins Yvette Yates Christian Slater. Un uomo fugge nei deserti del Messico e porta con sé una borsa carica di dollari. Quando arriva nella piccola città di El Fronteras, il protagonista del film è costretto a misurarsi con l'avidità della malavita, ma anche con la polizia del posto. Non è difficile immaginare che non mancheranno sparatorie e cadaveri.