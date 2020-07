Stasera in tv 23 luglio, su Iris il film Facile preda con Cindy Crawford: la trama

23 luglio 2020 a

Il film in programma stasera in tv 23 luglio su Iris in prima serata, è Facile preda. Inizio alle ore 21. Si tratta di un thriller del 1995, realizzato negli Stati Uniti. La regia è a cura di Andrew Sipes. Cast importante che vede la splendida Cindy Crawford insieme a William Baldwin, Salma Hayek, Steven Berkoff. La pellicola è tratta dal bel romanzo Bersaglio facile, scritto da Paula Gosling e racconta la complessa storia di una avvocatessa di Miami. La professionista è perseguitata da alcuni ex agenti del Kgb. Sarà un ispettore della omicidi a cercare di aiutarla: l'obiettivo è farla scappare.