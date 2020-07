Stasera in tv 23 luglio, su Rai Movie il film Machete: cast e trama

23 luglio 2020 a

Machete. E' il titolo del film stasera in tv, 23 luglio, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Si tratta di una pellicola di azione realizzata negli Stati Uniti nel 2010. La regia è firmata da Robert Rodríguez e Ethan Maniquis. Importante il cast: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin, Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson, Cheryl Chin, Shea Whigham, Daryl Sabara, Gilbert Trejo, Ara Celi, Tom Savini, Billy Blair. E' la storia di un ex membro della polizia federale messicana diventato mercenario e assunto per l'omicidio di un senatore corrotto sostenitore delle politiche contro l'immigrazione.