Stasera in tv 23 luglio, su La7 c'è In onda: ecco gli ospiti

Stasera in tv 23 luglio su La7 la trasmissione di approfondimento In Onda, a partire dalle 20.30, condotta da Luca Telese e David Parenzo. Puntata lunga che andrà avanti sino alle 23.15. Ancora una volta numerosi e importanti ospiti in studio. Ilaria Cucchi parlerà del caso di Piacenza, ma ovviamente al centro della trasmissione ci sarà la politica. Annunciata la presenza dell'ex premier Mario Monti; della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina; di Gianluigi Paragone, leader del neo partito Italexit. In studio, inoltre, i due giornalisti Marianna Aprile e Andrea Purgatori. Facile immaginare che non mancheranno le polemiche, probabilmente sulle politiche del Movimento 5 Stelle, considerata la presenza di Paragone.