Stasera in tv 23 luglio, su Rete 4 tornano I Legnanesi: 70 voglia di ridere c'è. La trama

23 luglio 2020 a

a

a

Stasera 23 luglio, i Legnanesi portano di nuovo il teatro in tv, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. 70 voglia di ridere c'è è il titolo dello spettacolo. Questa volta nel cortile si assiste al cambio di stile di vita. Per i tre protagonisti una veggente prevede una improvvisa ricchezza. Di colpo il cortile diventa un lussuoso appartamento nel quartiere più bello di Milano. Teresa entra nel mondo dello spettacolo, Mabilia diventa ricca e viziata, Giovanni è ancora vittima delle due donne di casa. Il gruppo comico continua ad appassionare e far ridere il pubblico. Ennesima performance da applausi.