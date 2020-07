Stasera in tv 23 luglio, su Canale 5 torna Temptation Island: le anticipazioni

23 luglio 2020 a

a

a

Temptation Island stasera in tv 23 luglio su Canale 5. Il reality è arrivato alla quarta puntata ed è di nuovo protagonista della prima serata della rete ammiraglia di Mediaset, a partire dalle ore 21.20. Trapelano le prime anticipazioni anche grazie ai video pubblicati sulla pagina Facebook della trasmissione.

Si vede ad esempio un Andrea letteralmente infuriato con la compagna Anna, evidentemente deve aver visto un video che non gli è piaciuto per niente. Ormai sembra non sopportare più gli atteggiamenti della sua fidanzata che sta facendo di tutto per provocarlo: "Fatti una vita con Carletto". Arriva a dire.