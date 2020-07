Stasera in tv 23 luglio, su Rai 4 via alla serie Il principio del piacere. La trama

23 luglio 2020 a

Si intitola Il principio del piacere ed è la serie in onda stasera in tv, 23 luglio, su Rai 4 a partire dalle 21.20. Sono in programma i primi due episodi della fiction che arriva nel nostro Paese un anno dopo il rilascio nell'est Europa. L'Italia è la prima nazione occidentale a trasmettere le puntate, già andate in onda in Polonia e Ucraina. Distribuita nel mondo da Beta Film con il titolo The pleasure principle, è composta da dieci episodi di circa un'ora ciascuno. Si tratta di un thriller: in tre città dell'est Europa e cioè Odessa, Varsavia e Praga, vengono uccise altrettante donne. Sui loro corpi pesanti segni di tortura. Agli inquirenti appare subito chiaro un aspetto: gli omicidi sono collegati.