Stasera in tv 23 luglio, su Rai 3 In arte Patty Pravo. Vita, amore e successi di Nicoletta Strambelli

In arte Patty Pravo stasera in tv, 23 luglio, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Nicoletta Strambelli, veneziana, classe 1948, è tra le cantanti più famose della storia della musica italiana. Ha collezionato 110 milioni di dischi venduti, ha partecipato a nove Festival di Sanremo, ottenuto premi nazionali e internazionali. Ma la ragazza del Piper, sul palcoscenico già da giovanissima, è stata per decenni anche un vero e proprio simbolo per l'emancipazione femminile e per varie generazioni di italiani. Lo speciale in onda su Rai 3 celebra gli oltre 50 anni della sua brillante carriera, a partire dai primi successi. A Pino Strabioli racconta i momenti esaltanti da artista, ma anche la sua infanzia, la sua famiglia e i suoi amori. Intervista intensa e per certi versi inedita alla donna che è considerata la grande diva italiana. Non mancano video del ricchissimo repertorio Rai e testimonianze di personaggi del calibro di Renzo Arbore, Giuliano Sangiorgi, Emis Killa e Barbara Alberti.