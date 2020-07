Stasera in tv 23 luglio, su Rai 2 la serie Hawaii Five-0: Storia di una calibro 38. La trama

23 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 23 luglio su Rai 2 alle ore 21.45 il telefilm della serie Hawaii Five-0. La programmazione della seconda televisione di Stato prevede la proiezione dell'episodio dal titolo Storia di una calibro 38. E' proprio sull'arma da fuoco che indaga la Five-o: è stata acquistata da un adolescente, ma la pistola è collegata ad altri crimini ed ha anche un inaspettato legame con il passato di McGarrett, Danny e Tani. Come sempre accade nelle indagini della squadra Five-0 non mancano i colpi di scena. Per la task force di Steve McGarrett ancora un caso complesso che riserva più di una sorpresa.