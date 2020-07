Stasera in tv 23 luglio film su Rai 1, Nessuno mi può giudicare: Alice diventa una escort. La trama

23 luglio 2020 a

E' Nessuno mi può giudicare il film in programma stasera in tv, 23 luglio, su Rai 1. Commedia del 2011, realizzata in Italia, per la regia di Massimiliano Bruno. Importante e ricco il cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea, Lillo, Lucia Ocone, Awa Ly, Raul Bolanos. Il film racconta la storia di Alice, 35 anni e un figlio, la vita in una bella villetta dei Parioli e persino tre domestici. Il marito muore in un incidente e la donna si ritrova senza soldi ed è costretta a intraprendere una nuova carriera: quella di escort.