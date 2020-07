Netflix, da settembre la terza e ultima stagione della serie Baby: protagonisti, anteprima e trama

23 luglio 2020 a

a

a

A settembre su Netflix terza e ultima stagione di Baby, serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures. Le prime immagini sono disponibili. Come al solito ricco il cast: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). E ancora: Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). La new entry dell'ultima stagione sono Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Nella terza serie ogni personaggio fa i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze. I genitori sembrano non capire quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie.