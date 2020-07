Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020, Andrea Doria una tragedia italiana su Rai Storia

22 luglio 2020 a

Va in onda stasera, mercoledì 22 luglio alle 22.10 su Rai Storia (canale 54), il documentario “Andrea Doria, una tragedia italiana” di Giuseppe Giannotti,

Costruita dai cantieri navali Ansaldo di Genova poteva portare 1241 passeggeri ed era considerata la degna erede dei transatlantici degli anni ‘30. L’Andrea Doria era la nave più bella e più veloce della flotta italiana, fino al momento in cui la sua storia si spezza tragicamente, la notte del 25 luglio 1956.

Sono le 23.10 quando il transatlantico, diretto a New York, viene speronato, a largo della costa di Nantucket, dalla nave svedese Stockholm della Swedish America Line. La nave si inclina da un lato e perde la metà delle scialuppe di salvataggio. Affonda 11 ore dopo. La maggior parte dei passeggeri si salva grazie alla tempestività e all’efficacia dei soccorsi, ma muoiono comunque 46 persone.

Il documentario ripercorre la vicenda con immagini d’archivio e con le testimonianze di alcuni sopravvissuti a quel naufragio come Guido Badano, secondo ufficiale dell`Andrea Doria; Emilio Bertini, commissario di bordo; e Vincenzo Della Torre, aiuto cuoco.