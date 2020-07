Monica Bellucci più seducente che mai al Taormina Film Fest: evento in onore di Dolce e Gabbana

22 luglio 2020 a

Monica Bellucci è stata la madrina del Taormina Film Fest arrivato alla sessantaseiesima edizione. L'attrice e modella originaria di Città di Castello, 56 anni, ha dimostrato ancora una volta (e se ce ne fosse ancora bisogno) che il fascino non ha età.

Bellissima, fasciata in un abito lungo in pizzo, è stata perfetta padrona di casa in un evento in onore di Dolce e Gabbana. L'attrice e gli stilisti sono amici di lunga data e anche stavolta la star ha voluto essere al loro fianco in un momento così importante per la loro carriera e nella loro terra.