Clio MakeUp torna in Italia: lascia New York e a settembre sarà in Veneto

22 luglio 2020 a

a

a

Conto alla rovescia: tra poco più di un mese Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, torna a vivere in Italia. La nota influencer veneta nei giorni scorsi attraverso una serie di stories su Instagram ha annunciato che a settembre lascerà gli Stati Uniti per fare ritorno in Veneto.

Clio Make Up ha partorito: l'influencer mamma per la seconda volta, è nata Joy

L'esperta di trucco si era trasferita dodici anni fa a New York insieme al marito Claudio, game designer italiano. Negli ultimi anni sono nati Grace Cloe (luglio 2017) e Joy Claire (aprile 2020). Proprio durante il secondo parto Clio aveva racconta delle difficoltà avute a New York e della paura in pieno Coronavirus. Tanto da lasciare l'abitazione di New York per farsi ospitare da un'amica in Virginia. Impossibilitata a ricongiungersi con la famiglia, Clio ha deciso così di tornare in Italia. In ogni caso i figli avranno la doppia nazionalità e potranno lavorare o abitare negli Usa quando vorranno.