Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic: la conduttrice si consola con l'attaccante del Milan dopo King Toretto

Una semplice cena o c'è qualcosa di più? Se lo chiedono tutti, a Milano e non solo, dopo lo scoop della rivista Chi che ha paparazzato Diletta Leotta a cena, insieme anche a delle amiche, con Zlatan Ibrahimovic.

La conduttrice e l'attaccante svedese del Milan, sposato con l'ex modella Elena Senger, sono i volti di una pubblicità su una app di fitness. Insieme hanno "girato" diversi video promozionali e dopo la pen'ultima vittoria del MIlan, i due si sono ritrovati a cena. Bolle in pentola qualcosa più di un'amicizia? Intanto pare in crisi il fidanzamento di DIletta con il pugile Daniele “King Toretto” Scardina. Lui è partito con gli amici per Ibiza, lei per la Sicilia dopo la cena con Zlatan.