Stasera in tv, programmi e film: cosa guardare. Da Superquark su Rai1 al Medico della mutua su La7

22 luglio 2020 a

Cosa vedere stasera in tv: ecco l'offerta dei canali televisivi per film e programmi di mercoledì 22 luglio 2020. Su Rai1"SuperQuark"condotta da Piero Angela e il terzo episodio di "Come sorelle" su Canale 5.

Tra i film "Big Daddy – Un papà speciale " su Rai Movie, "Ticker" su Rete 4, "Tre metri sopra al cielo" su La75 e "Ma cosa ci dice il cervello" su Sky Cinema Uno.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky:

Rai Uno 21:25 – SuperQuark (Programma di approfondimento)

Rai Due 21:45 – NCIS – Unità anticrimine (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Big Daddy – Un papà speciale (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Ticker (Film d'azione)

Canale 5 21:20 – Come sorelle (Serie Tv)

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv)

La5 21:10 – Tre metri sopra al cielo (Film sentimentale)

La7 21:15 – Il medico della mutua (Film commedia)

TV8 21:30 – Tulipani: amore, onore e una bicicletta (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Ma cosa ci dice il cervello (Film commedia)

Giovanna Salvadori, interpretata da Paola Cortellesi, è una donna separata ufficiale pilota dell'Aeronautica Militare che accetta con passività e rassegnazione tutte l'inciviltà delle persone che incontra nel quotidiano. Dopo una rimpatriata con i suoi ex-compagni, dove viene a conoscenza dei continui soprusi che subiscono al lavoro e nella loro vita provata, Giovanna decide di servirsi di tutte le competenze e le tecnologie del suo lavoro per vendicarli.