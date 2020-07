Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020, il film Resident Evil su Rai4: la trama

22 luglio 2020 a

Per gli amanti del genere horror, prosegue stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) il ciclo di "Resident Evil", saga di fantascienza con i ritmi da action movie, ispirata all’omonima serie di videogames. Mercoledì 22 luglio, alle 21.20 a lasciare gli spettatori con il fiato sospeso sarà “Resident Evil: Extinction”, terzo film della serie, diretto da Russell Mulcahay e interpretato ancora una volta, da Milla Jovovich, affiancata, da Ali Larter.

Il film, ambientato in un ipotetico futuro, mostra la Terra ormai avvolta in un’atmosfera post-atomica dopo che la diffusione del T-virus ha decimato l’umanità e trasformato in mostri cannibali quelli sopravvissuti, tra uomini e animali. La guerriera Alice, consapevole di essere stata dotata di poteri sovrumani, è ancora in battaglia con la malefica multinazionale Umbrella Corporation, artefice dell’Apocalisse. Ad aiutarla ci sono pochi, ma valorosi alleati.